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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцы с визами в США, Европу и ОАЭ хотят уехать из страны

Граждане Кыргызстана, проживающие в Европе, России, США, ОАЭ и по стечению обстоятельств вернувшиеся на родину в феврале-марте, просят дать им возможность вылететь обратно.

Они подготовили петицию и открытое обращение, где указывают, что в вышеперечисленных странах у них остались семьи, дети, учеба, работа. Как отмечается, это не те кыргызстанцы, которые возвращались в КР во время карантина.

«То есть мы граждане Кыргызстана, нуждающиеся в лечении либо операции за границей, граждане, у которых вьездная виза либо вид на жительство в Европе, США, которые сгорят, если не въехать в течение определенного количества дней. Мы не туристы! У всех нас есть документы, подтверждающие нахождение в этих государствах: ПМЖ, ВНЖ, национальные, медицинские, рабочие, учебные визы. У многих уже заканчиваются сроки документов, сгорают визы. Нам нужно срочно вылетать, откройте, пожалуйста, аэропорт», — просят обратившиеся.

У людей рушатся семьи, страдают дети, больные люди не могут получить лечение, многие остались без работы. Мы хотим вылететь за свой счет и не просим помощи от государства. У нас на руках авиабилеты, даты вылетов которых переносились много раз.

Уточняется, что эти кыргызстанцы уже обращались в посольство Турции и просили организовать чартерный рейс до Стамбула, но их перенаправили в МИД.

«Начиная с 22 июня мы обращались в Министерство иностранных дел КР, в Пограничную службу, но, к сожалению, ответов нигде не получили. Мы дозвонились в республиканский штаб, который еще 16 июня дал официальное сообщение, в котором говорится: «Ограничений на выезд из Кыргызстана в отношении граждан КР нет». Однако по телефону сотрудник сказал, что вопрос об открытии границ и восстановлении регулярных авиаперелетов решает правительство. Такой же ответ мы получили и в самом аэропорту «Манас». Мы также отправили письма в кабмин и Жогорку Кенеш», — заметили в своей петиции заявители.

Как отмечается, через Алматы они вылететь также не могут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157617/
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