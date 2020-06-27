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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Служба 103 работает в аврале: количество вызовов в сутки достигло 4 тысяч 900

Центру экстренной медицинской помощи Бишкека обещают помочь. Об этом заявлено на рабочем совещании с участием вице-премьер-министра Алмазбека Баатырбекова.
 
На сегодня количество вызовов увеличилось. Ранее среднесуточное количество обращений составляло 380-400, сейчас выросло до 700 раз. Общая нагрузка выросла в два раза. Неделю назад в сутки было 1 тысяча 200 обращений, сегодня — 4 тысячи 900.
 
Министерству здравоохранения поручено оперативно решить вопрос об увеличении автопарка на 25 машин, а также срочной мобилизации медиков с комплектацией карет.
 
Муниципалитет окажет содействие по дислокации и размещению новых бригад скорой медпомощи.
 
В связи с увеличением количества обращений горожан в службы 103 и 118 принято решение о повышении количества бригад скорой медпомощи и мобильных медицинских бригад.
 
Напомним, что сегодня в столице вызовы обслуживают 32 бригады, в автобазе есть резерв, но ощущается нехватка медицинских кадров. Медики тоже заболевают.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157614/
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