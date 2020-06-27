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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане в сутки проводится четыре тысячи ПЦР-тестов на коронавирус

Медики проводят до 4 тысяч ПЦР-анализов на коронавирус в сутки. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

За весь период провели 198 тысяч 407 ПЦР-исследований. Остаток составляет 97 тысяч 891. В сутки тестируют до 4 тысяч человек.

«Вначале было до тысячи исследований в сутки. ПЦР-системы поступают регулярно из России, Китая, Беларуси, Кореи, Турции. Недавно приняли 1 тысячу 700 тестов от корейских бизнесменов на сумму $10 тысяч. Из России постоянно приходит до 20 тысяч в виде гуманитарной помощи. Получили еще и ПЦР из КНР на 100 тысяч исследований», — отметил Нурболот Усенбаев.

В республике коронавирус диагностирован у 4 тысяч 513 человек. Выздоровели 2 тысячи 212.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157593/
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