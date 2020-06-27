Депутат парламента Наталья Никитенко интересуется, сколько именно средств из всей полученной международной помощи, кредитов и грантов было направлено непосредственно на систему здравоохранения.

По ее словам, многим медикам компенсации еще не выплатили, а то, что выдали, было в основном из средств, собранных гражданами и организациями страны. «На что были выданы деньги, если не построили ни одного квадратного метра больничной площади, а под обсервации освобождают имеющиеся стационары, выгоняя плановых больных, нуждающихся в операциях? Но они не перестали болеть своими тяжелыми болезнями из-за COVID-19. Тогда как именно расходуют заемные средства на систему здравоохранения?» — спрашивает нардеп.

Лабораторные мощности тоже не увеличили и не развернули для массового тестирования. Качество самих тестов вызывает все больше вопросов, включая иллюстративную ситуацию с членами делегации президента при поездке в Москву. Наталья Никитенко

По ее информации, на сегодня реальная потребность системы здравоохранения, чтобы иметь необходимое количество средств индивидуальной защиты, тестов, карет скорой помощи, медоборудования, ИВЛ и так далее, составляет $100 миллионов. Парламентарий напомнила, что только кредитов по линии борьбы с COVID-19 международные доноры перечислили более $271 миллиона.

Однако до системы здравоохранения эти деньги так и не дошли.

Наталья Никитенко считает, что эти деньги раздали на «латание дыр» в бюджете, выдачу пенсий, пособий, зарплаты и покрытие других текущих расходов. «Беспокоит ситуация, что в самый сложный момент, когда именно система здравоохранения нуждается в реальной поддержке, экстренных мерах, поддержке медицинских сотрудников и решении всех насущных вопросов в силу увеличения числа заболевших, множества проблем и панических настроений у граждан, именно сейчас могут быть проблема с финансированием, бюрократические проволочки и затягивание выплат. Это может привести к необратимым последствиям для медицины и граждан, и для власти тоже», — утверждает она.

Депутат добавила, что без принятия срочного механизма прозрачного контроля над расходованием бюджетных и привлеченных средств на борьбу с коронавирусом, рассмотрения четкого плана по чрезвычайному реагированию всех госорганов, местного самоуправления для недопущения роста заболеваемости и погашения второй волны эпидемии парламент не должен просто уйти на каникулы.