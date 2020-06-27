01:19
USD 75.44
EUR 84.79
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Реальная потребность системы здравоохранения — $100 миллионов. Где деньги?

Депутат парламента Наталья Никитенко интересуется, сколько именно средств из всей полученной международной помощи, кредитов и грантов было направлено непосредственно на систему здравоохранения.

По ее словам, многим медикам компенсации еще не выплатили, а то, что выдали, было в основном из средств, собранных гражданами и организациями страны. «На что были выданы деньги, если не построили ни одного квадратного метра больничной площади, а под обсервации освобождают имеющиеся стационары, выгоняя плановых больных, нуждающихся в операциях? Но они не перестали болеть своими тяжелыми болезнями из-за COVID-19. Тогда как именно расходуют заемные средства на систему здравоохранения?» — спрашивает нардеп.

Лабораторные мощности тоже не увеличили и не развернули для массового тестирования. Качество самих тестов вызывает все больше вопросов, включая иллюстративную ситуацию с членами делегации президента при поездке в Москву.

Наталья Никитенко

По ее информации, на сегодня реальная потребность системы здравоохранения, чтобы иметь необходимое количество средств индивидуальной защиты, тестов, карет скорой помощи, медоборудования, ИВЛ и так далее, составляет $100 миллионов. Парламентарий напомнила, что только кредитов по линии борьбы с COVID-19 международные доноры перечислили более $271 миллиона.

Однако до системы здравоохранения эти деньги так и не дошли.

Наталья Никитенко считает, что эти деньги раздали на «латание дыр» в бюджете, выдачу пенсий, пособий, зарплаты и покрытие других текущих расходов. «Беспокоит ситуация, что в самый сложный момент, когда именно система здравоохранения нуждается в реальной поддержке, экстренных мерах, поддержке медицинских сотрудников и решении всех насущных вопросов в силу увеличения числа заболевших, множества проблем и панических настроений у граждан, именно сейчас могут быть проблема с финансированием, бюрократические проволочки и затягивание выплат. Это может привести к необратимым последствиям для медицины и граждан, и для власти тоже», — утверждает она.

Депутат добавила, что без принятия срочного механизма прозрачного контроля над расходованием бюджетных и привлеченных средств на борьбу с коронавирусом, рассмотрения четкого плана по чрезвычайному реагированию всех госорганов, местного самоуправления для недопущения роста заболеваемости и погашения второй волны эпидемии парламент не должен просто уйти на каникулы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157559/
просмотров: 3229
Версия для печати
Материалы по теме
У 26 сотрудников аппарата правительства Кыргызстана обнаружен коронавирус
Не хватает ресурсов. В борьбе с COVID-19 задействуют частные больницы и скорые
Скончался режиссер Бакыт Карагулов
Кыргызстанцы с визами в США, Европу и ОАЭ хотят уехать из страны
Все члены Бишкекской ТИК сдали анализы на коронавирус
В Кыргызстане в сутки проводится четыре тысячи ПЦР-тестов на коронавирус
Служба 103 работает в аврале: количество вывозов в сутки достигло 4 тысяч 900
Ибраима Нуракун уулу выписали из больницы. Он вылечился от коронавируса
Досалы Эсеналиев с президентом в последние дни не контактировал
Здание «Белого дома» закрыто на дезинфекцию
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Введут&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане режим ЧП? Ответ Минздрава Введут ли в Кыргызстане режим ЧП? Ответ Минздрава
Республиканский штаб рассмотрит вопрос о&nbsp;введении режима&nbsp;ЧП в&nbsp;Бишкеке Республиканский штаб рассмотрит вопрос о введении режима ЧП в Бишкеке
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха
Бизнес
Люди помогают людям. В&nbsp;Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с&nbsp;врачами Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
Скоростной 4G&nbsp;LTE: Мобильный оператор&nbsp;О! провел плановое расширение сети Скоростной 4G LTE: Мобильный оператор О! провел плановое расширение сети
Бережная защита кожи малыша Бережная защита кожи малыша
Фитнес-браслет В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в&nbsp;O!Store Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store
28 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 июня, суббота
22:02
Умер глава службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Олег Запольский
22:02
В новостройке «Адилет» избили женщину и ее сына
21:26
У 26 сотрудников аппарата правительства Кыргызстана обнаружен коронавирус
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 июня: ожидается похолодание
20:40
Не хватает ресурсов. В борьбе с COVID-19 задействуют частные больницы и скорые