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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 29 июня без осадков. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День уменьшился до 15 часов 18 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — 7-й микрорайон, 52, 53, 56, микрорайон «Восток-5», 2, улицы Арстанбап, Босого, Боогачы, Кок-Жар, Молдокулова, Тимура Фрунзе, 75а, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Сарынжи-Бокой, Кырк-Кыз, Тимура Фрунзе, Гагарина, Ак-Чолмок);
  • 9.00-16.00 — проспект Чуй, улицы Курманджан Датки, Ереванская, Гражданская, переулок Западный;
  • 9.00-18.00 — улицы Горького, Анкара, жилмассив «Дордой», проспект Чингиза Айтматова;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Гагарина, Адышева, Осмонова, Циолковского, Табалдиева, Джаманбаева, Худайбергенова, Токтоналиева;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Фучика, Васильевского шоссе, жилмассив «Кольмо» (улицы Республиканская, Ак-Жолтой, Мидина, Насыйкат);
  • 11.00-17.00 — улицы Аул, Элебесова, 8 Марта, переулки Амурский, Кисловодский.

  • Будет возобновлена подача горячей воды.

У кого намечается той

Сайдахмат Исмаилов

Родился в 1970 году в городе Фрунзе. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Онугуу-Прогресс».

Акрам Мадумаров

Родился в 1977 году селе Кара-Дебе Кадамджайского района. Вице-премьер-министр КР.

Мырза Джаманбаев

Родился 29 июня 1977 года в Токмаке. Заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Виктория Полюдина

Родилась 29 июня 1989 года в Караколе. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Интервью нашего журналиста со спортсменкой можно прочитать по ссылке.

Памятные даты

Сулайман-Тоо в Оше включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Мамасалы Ташматова
Фото Мамасалы Ташматова. Священная Сулайман-Тоо

29 июня 2009 года Сулайман-Тоо включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Священная гора в Оше стала первым памятником Кыргызстана, вошедшим в этот список. Номинация Сулайман-Тоо уже рассматривалась комитетом Всемирного наследия и дважды возвращалась на доработку.

В США поступил в продажу первый iPhone

iPhone 2G — сенсорный смартфон первого поколения iPhone, разработанный и продававшийся корпорацией Apple. Представлен 9 января 2007 года после нескольких месяцев слухов. Поступил в продажу в США 29 июня 2007-го.

Вторым поколением стал iPhone 3G.

Куда сходить

  • «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157537/
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