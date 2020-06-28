С правом на ошибку. Как абитуриенту выбрать вуз

Меньше месяца остается до начала приемной кампании в вузы страны. Многие выпускники заранее выбрали учебное заведение и специальность, а кто-то еще раздумывает. На что обращать внимание и почему не страшно ошибиться с выбором, 24.kg рассказала организационный психолог, консультант в области HR Татьяна Кан.

1 Как выпускнику понять, кем он хочет стать? Конечно, это не совсем справедливо, что в таком юном возрасте человеку приходится принимать решение, кем стать, чем заниматься всю жизнь. И крайне несправедливо требовать принять взвешенный выбор. Зачастую люди в 40 лет понимают, что они занимаются не тем. Поэтому ожидать, что выбор стопроцентно будет верным, не стоит. Надо дать понять ребенку, что он имеет право ошибиться. Тогда ему будет легче сделать выбор. На самом деле понять, кем стать, нельзя. Конечно, можно посоветовать, слушать себя, родителей, следовать моде в выборе вуза и профессии, сходить на тестирование. Но, наверное, главное — помочь определить сферу, которая ему интересна: понять, что он точно не хочет делать, а что вызывает у него положительные эмоции.

2 Стоит ли взять gap year? — За рубежом применяется практика, когда после окончания школы выпускник пропускает год (gap year), чтобы определиться с выбором профессии. Стоит ли взять на вооружение такой подход и попробовать попрактиковаться в желаемой сфере? — Я считаю, что это очень хорошая практика. Вот сейчас спроси взрослого человека, хотел бы он работать с эпоксидной смолой. Он ответит, что ему надо для начала понять, попробовать, что это такое, какие навыки нужны, сможет ли он. И такой ответ нам кажется логичным, но от выпускника мы ждем чего-то другого. Если ребенок (а это все-таки ребенок) сомневается, пойти ему на психолога или поступить в институт искусств на хореографа, нужно дать ему попробовать походить на стажировку, побыть волонтером. Увидеть и потрогать все руками. Это позволит ему понять, хочет ли он этим заниматься. Мне очень близок подход, когда после 9-го класса школьники идут в колледж, там больше узнают о конкретных профессиях, и если понимают, что не их, то могут выбрать другую специализацию при поступлении в вуз.

3 Как выбрать профессию? — Если выпускник хочет поступить, например, в медицинский, а родители настаивают на юридическом, что делать ему? Реализовать мечту или прислушаться к родителям? — Многое зависит от родителей и отношений в семье. Иногда, и правда, опыт старшего поколения оказывается очень важным и полезным. Взрослые могут видеть перспективы и возможности лучше, чем дети. Но рекомендовать, советовать и настаивать — разные вещи. Если родители настаивают на юрфаке, а ребенок хочет стать врачом, но боится их обидеть, разочаровать, то это проблема не выбора профессии, а проблема отношений между родителями и детьми. Однозначно нельзя выбирать профессию для кого-то. Прислушаться стоит, особенно если сомневаешься, а если уверен, нужно идти туда, куда хочешь. Это такой важный и первый взрослый шаг — принимать решение самому, и родители должны поощрять такое поведение.

4 Как понять, что выбор правильный? — Есть ли какие-то тестирования, которые могут понять выпускнику, правильный ли выбор профессии он сделал? — Да. Психологи уже много лет разрабатывают тесты, опросники, создают программы, которые на основе выбора предпочтений помогают составить карту интересов. Я думаю, что если есть потребность и возможность, то стоит обратиться за такой помощью и пройти тестирование, собеседование с психологом.

5 Насколько наличие диплома важно при дальнейшем трудоустройстве? Если мы говорим об официальном трудоустройстве, то важно не его качество, а просто наличие. У нас до сих пор бытует миф, что человек с дипломом — образованный, порядочный, хороший специалист. Однако диплом не значит ничего, к сожалению. Сейчас это даже не означает, что человек умеет обучаться. В то же время знаю людей без диплома — крутых специалистов в своем деле. Не хочу обесценить высшее образование, конечно, оно нужно, в некоторых специальностях без него вообще никак. Но как менеджер по подбору персонала сама на диплом внимание обращала редко.

6 Стоит ли зацикливаться на выборе вуза? — Надо ли, вообще, зацикливаться на выборе вуза, ведь сегодня масса людей работает не по полученной специальности? — На мой взгляд, в Кыргызстане нет особой разницы в вузах. В итоге выпускники, приходя на рабочее место, по новой обучаются на практике, получают дополнительное образование, семинары, курсы, повышение квалификации. Как HR могу сказать, что разница между выпускниками вузов, к сожалению, часто не в знаниях, а в умении обучаться, дисциплине, владении языками, умении себя продать, поведении.