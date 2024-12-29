Готовим домашнюю аптечку к Новому году. Советы от врачей скорой помощи

Перед Новым годом врачи постоянно рекомендуют всем не злоупотреблять алкоголем и не переедать. Но далеко не все прислушиваются к ним.

С какими жалобами чаще всего обращаются в скорую помощь в новогодние праздники и что обязательно должно быть в аптечке, 24.kg рассказал глава Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.

— Какие вызовы поступают в новогоднюю ночь?

— Самые разные. Разумеется, увеличивается их количество. Есть вызовы, которые связаны с приемом алкоголя, и вызовы криминального характера. Увеличивается и число аллергических реакций, обострений хронических заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом, например панкреатита.

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— А обращения из-за петард, бенгальских огней, фейерверков бывают?

— В последние годы такие обращения поступают реже. Сейчас практически вся пиротехника является сертифицированным товаром. В новогоднюю ночь обычно регистрируем один-два случая таких травм, но, как правило, это следствие нарушения техники безопасности.

— Отравления, ожоги, ножевые ранения, переломы?

— В нашей работе бывает все. В принципе, мы такие вызовы регистрируем каждые сутки, не только в новогоднюю ночь.

Конечно, в праздничные дни их число может возрасти, и, на наш взгляд, это связано с приемом алкоголя. Искендер Шаяхметов.

Отравления как раз-таки связаны с тем, что некоторые люди не имеют чувства меры во время застолья.

Следует отметить, что в последние годы количество криминальных вызовов уменьшается. А вот дорожно-транспортных происшествий в новогоднюю ночь фиксируется больше.

Водители становятся менее бдительными, кто-то торопится, а кто-то вообще позволяет себе управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что, разумеется, недопустимо.

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— Как помочь при алкогольном отравлении?

— В первую очередь нужно, конечно, сказать, что в принципе необходимо контролировать количество алкоголя и стараться вообще избегать его.

Если алкогольное отравление все-таки произошло, то главное, что можно сделать самостоятельно, это промыть желудок большим объемом воды, принять энтеросорбенты (активированный уголь или другие препараты этой группы). Если пациент при этом находится без сознания и не может сам себе помочь, то здесь уже не обойтись без специализированной медицинской помощи.

— Какую первую помощь может оказать человек до приезда скорой?

— Очень сложно ответить на этот вопрос, так как каждое неотложное состояние требует каких-то определенных действий.

— К детям по каким поводам вызывают?

С детьми повышается риск развития аллергических реакций, ведь в это время дети едят и больше цитрусовых, и сладостей. Искендер Шаяхметов

Не стоит забывать, что этот декабрь отметился сезонной вспышкой ОРВИ и гриппа, которая затрагивает в первую очередь детское население. В этом году к ним добавилась корь. По скорой помощи ежедневно проходят не только дети, но и взрослые. Грипп, как мне кажется, более агрессивный.

— Что должно быть в домашней аптечке?

— В домашней аптечке в обязательном порядке должны быть:

перевязочные материалы (бинты, салфетки, пластыри) и средства для обработки ран — перекись водорода, йод.

обезболивающие препараты (нестероидные противовоспалительные средства) — наиболее популярные лекарственные препараты включают парацетамол, ибупрофен, аспирин, нимесулид, они помогают не только обезболить, но и снижают температуру.

спазмолитики — лекарства, которые убирают спазм гладкой мускулатуры кишечника, сосудов, матки и также помогают устранить боль, к ним относятся дротаверин, папаверин.

средства от диареи (состоят из сорбентов, которые помогают вывести из организма токсины), дома все должны иметь хотя бы одно из этих средств: смекта, уголь активированный, энтеросгель; для восстановления после диареи — регидрон.

антигистаминные средства, даже у тех, у кого аллергии никогда не было.

от боли в горле можно иметь под рукой пастилки для рассасывания или простой спрей.

Это общие рекомендации, индивидуально аптечка должна подбираться в зависимости от наличия каких-либо хронических заболеваний.