Мэрия Бишкека хочет ввести временные ограничения в работу кафе и ресторанов

В случае дальнейшего роста числа зараженных в Бишкеке будет рассмотрен вопрос временного ограничения деятельности всех увеселительных заведений и мест общественного питания. Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата мэрии столицы Балбак Тулобаев.

По его словам, муниципалитет рекомендовал владельцам кафе, ресторанов и точек общепита приостановить работу в ночное время и проводить дезинфекцию.

«Если они не будут соблюдать санитарные нормы и в случае роста числа зараженных, мы предложим штабу со следующей недели без введения комендантского часа с 22.00 до 5.00 закрыть все места общественного питания. В это время по городу мы будем проводить дезинфекцию. Количество заболевших коронавирусом, определение срока чрезвычайной ситуации, а также экономические потери зависят от действий каждого из нас», — отметил Балбак Тулобаев.

На 25 июня в Бишкеке количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса составило 1 тысячу 447 человек.