В Бишкеке 26 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак);

9.00-15.00 — отрезки улиц Токольдош, Менделеева, Октябрьской, переулок Токольдош;

12.00-17.00 — отрезки улиц Карасаева, Ала-Тоо, Жукеева-Пудовкина, Иманалиева, Ормокеева, Вишневая, переулок Гвардейский;

9.30-19.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Древесной, Осмонкула, Айтматова, Тургенева, Куренкеева, переулок Узгенский;

10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;

13.00-16.00 — жилмассивы «Тунгуч», «44 га»;

10.00-13.00 — проспект Чуй, улица Алма-Атинская;

9.00-18.00 — вдоль БЧК от улицы Конорчок до улицы Достоевского, жилмассив «Эне-Сай»;

9.30-17.00 — отрезки улиц Коммунарова, Республиканской, Кулиева, Ладожской, Малышева, Варшавской, Багратиона, Минской, Ростовской, Баялинова, Щербакова, Кутузова, переулок Беломорский;

8.00-17.00 — отрезки улиц Талды-Суйской, Профсоюзной, Мессароша, Кайназаровой, микрорайон «Достук», новостройка «Керемет» (улицы Шаттык, Маданият, Кубаныч, Билим, Казыбек), переулки Ильменский, Темировский;

9.30-13.00 — отрезки улиц Туголбай Ата, Абрахманова.

До 1 июля отключили горячую воду.

Памятные даты

День работников службы миграции и занятости Кыргызской Республики

Принимая во внимание предложение коллектива Министерства труда, занятости и миграции, в 2011 году правительство постановило установить 26 июня ежегодно отмечаемым Днем работника службы занятости и миграции Кыргызской Республики.

В Караколе открыли памятник Николаю Пржевальскому

На Всеподданнейшей записке, при которой представлена императору телеграмма о похоронах Пржевальского, военный министр написал: «Составить соображение о сооружении памятника на казенный счет». Друг ученого генерал-майор Александр Билдерлинг представил проект памятника, удостоившийся особой похвалы Его Величества и Высочайшего утверждения.

Памятник Пржевальскому построен в 1893 году и открыт 26 июня 1894-го. Он представляет собой скалу, сложенную из больших глыб местного тянь-шаньского гранита. Скала увенчана фигурой приземляющегося бронзового орла — символ ума и бесстрашия (размах крыльев — 2,5 метра). В клюве орел держит оливковую ветвь — эмблему мирных завоеваний науки. В когтях у него — полуразвернутая бронзовая карта Центральной Азии с нанесенными маршрутами путешествий ученого.

Международный день борьбы с наркотиками

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, или проще — Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от наркомании.

Люди, которые меняли мир

Умер актер театра и кино Капар Медетбеков

Родился 11 декабря 1931 года в селе Шекер. Народный артист СССР (1991). Актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.

С 1962-го — актер Нарынского областного музыкального-драматического театра. Был одним из его основателей. С 1993 по 1998 год служил в Государственном театре молодежи и юного зрителя имени Б.Кыдыкеевой в Бишкеке. В качестве режиссера поставил ряд спектаклей. Снимался на киностудиях «Кыргызфильм», «Мосфильм», «Ленфильм».

Умер 26 июня 2012 года.

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