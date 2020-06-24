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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Застрявшие в России кыргызстанцы направились в сторону границы с Казахстаном

Кыргызские мигранты из Саратовской, Самарской и Оренбургской областей России направились в сторону российско-казахстанской границы. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.

По его данным, граждане поверили слухам. «Вопрос находится на особом контроле правительства Кыргызстана и Республиканского штаба по коронавирусу. В целях урегулирования данной ситуации и оказания необходимой помощи нашим гражданам в настоящее время рассматриваем различные варианты решения, в том числе проводим переговоры с уполномоченными органами казахстанской и российской сторон», — отметили в диппредставительстве.

МИД КР призывает граждан оставаться на местах в России и не выезжать на российско-казахстанскую границу. Госграницы будут закрыты для транзитного передвижения граждан до стабилизации ситуации с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157225/
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