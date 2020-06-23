В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, на должность начальника управления городского транспорта назначен Сатыбалды Хакимов. Ранее он занимал должность заместителя начальника Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия.

Глава Бишкекгорлифта Тилек Джеембаев назначен заместителем председателя Государственной регистрационной службы. Временно исполняет обязанности директора предприятия главный инженер Эрик Эшимбеков.