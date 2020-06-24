Репродуктивное поведение важно, но в Кыргызстане нет выбора контрацептивов

В Кыргызстане нет широкого выбора контрацептивов. Об этом 24.kg сообщила исполнительный директор Альянса по репродуктивному здоровью Галина Чиркина.

По ее словам, в соседнем Казахстане такой выбор имеется: гормональные пластыри, гормональное кольцо, имплантаты.

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«У нас, к сожалению, не так по ряду причин: нет клинических протоколов, рынок маленький плюс не формируем спрос, не информируем население. Программы по профилактике, планированию семьи закончились. Население сегодня имеет информационный голод. Хорошо, что еще есть социальные сети и интернет. Но неизвестно, какого качества там будет информация», — сказала Галина Чиркина.

Она подчеркнула важность формирования контрацептивной культуры, репродуктивного поведения. Сейчас, по словам эксперта, действуют организации религиозного толка, которые заявляют, что презерватив вообще не нужен, якобы он пропускает ВИЧ и не предохраняет от нежелательной беременности.

Молодежь в школах обучают именно этому. Говорят: «Надейтесь на бога и на себя». В профилактическом плане мы в регрессе. Галина Чиркина

Она проинформировала о том, что в 2019 году Минздрав закупил большой объем внутриматочных спиралей. Их распределили по центрам семейной медицины в первую очередь для пациенток из малообеспеченных семей, уязвимых слоев населения. «Однако любая посетительница ЦСМ при желании может попросить установить ей спираль. Сам контрацептив бесплатный, а установка — по расчетам госучреждений, но не дороже 300 сомов», — сказала директор АРЗ.