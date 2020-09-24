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Общество

В Кыргызстане снижается материнская смертность, но изменились ее причины

В Кыргызстане снижается уровень материнской смертности, но в то же время изменились ее причины. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила руководитель программы по репродуктивному здоровью Фонда ООН в области народонаселения Нургуль Сманкулова.

По ее словам, если раньше причинами чаще всего были кровотечение, преэклампсия, сепсис, то сегодня это другие хронические заболевания. Поэтому вопрос репродуктивного здоровья, планирования семьи крайне важен.

«По данным центра электронного здравоохранения, в 2019-м зарегистрировано около 159 тысяч родов. Из них с интервалом менее года — около 15 тысяч (9,5 процента), более 32 тысяч женщин (около 22 процентов) родили детей с интервалом менее двух лет. Это большая нагрузка на организм, он не успевает отдохнуть», — сказала Нургуль Сманкулова.

Она подчеркнула, что отмечается снижение подростковой беременности до 19 лет — около 9 тысяч (примерно 5 процентов). Другими словами, на 100 рожениц приходилось пять подростков, в 2014-м этот показатель составлял 6,5.

В то же время руководитель программы заметила, что только 23 процента женщин могут позволить себе использовать средства контрацепции в силу их дороговизны. «С 2015 года ни одна международная компания не предоставляет контрацептивы. Небольшой объем идет со стороны Глобального фонда, но, как правило, помощь адресная, на целевые группы. Страна, которая привыкла получать помощь, осталась один на один с вопросом, как получать контрацептивы женщинам, у которых высокий риск материнской смертности, но которые не могут купить их. С 2018-го Минздрав решил закупать контрацептивы медико-социальной группе, где есть риски смертности. Примерно на $50 тысяч в год», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166248/
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