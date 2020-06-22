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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Все крупные рынки в Бишкеке каждый понедельник будут закрывать на дезинфекцию

Администрации Орто-Сайского и Ошского рынков отныне каждый понедельник объявили санитарным днем. Об этом мэрия Бишкека сообщила в своем официальном микроблоге Twitter.

«Плановая уборка, чистка и дезинфекция проводятся каждый день вечером. Администрация «Беш-Сары» установила дезинфекционный тоннель», — отметили в мэрии.

Аким Ленинского района Токтосун Султанов сообщил 24.kg, что на сандень по понедельникам будут закрывать все рынки, в том числе и мини-рынки на территории района.

«На некоторых еженедельные сандни будут проходить по пятницам», — отметил он.

В Ленинском районе находятся Ошский рынок, «Баткен», «Дордой-Дыйкан», «Уста».

Глава Свердловского района Мурат Осмонов также сообщил 24.kg, что на дезинфекцию сегодня закроют и Аламединский рынок.

По его словам, обработать за один день рынок «Дордой» невозможно. «Он расположен на 30 гектарах, и одним днем там не ограничится, они не успеют охватить все. Поэтому вместе с администрацией и Центром госсанэпиднадзора принято решение в течение 10 дней осуществлять один цикл обработки. На всем рынке есть около 50 длинных рядов, в день сотрудники по пять рядов обрабатывают. Дезинфекция ведется с 16.00 и до позднего вечера. Мы договорились, что они будут осуществлять не один цикл, а несколько, до особого распоряжения. Администрация взяла обязательство, купили оборудование и занимаются дезинфекцией. За последние несколько дней 25 рядов уже обработали», — добавил аким.

Напомним, Бишкек лидирует по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции — 1 тысяча 148, всего по республике — 3 тысячи 356 случаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156937/
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