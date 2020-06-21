В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Токмакской территориальной больнице скончалась женщина, 1974 года рождения. Она проживала в Чуйской области. Обратилась в больницу из-за резкого ухудшения состояния. Проведенный ПЦР-анализ подтвердил вирус COVID-19. У пациентки были сопутствующие заболевания: инфильтративный туберкулез, сахарный диабет, дыхательная недостаточность.

В железнодорожной больнице умер мужчина, 1969 года рождения. Он проживал в Бишкеке. Больной был госпитализирован в тяжелом состоянии. Основной диагноз пациента: коронавирусная инфекция с тяжелым течением, двухсторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность III степени, тромбоэмболия легочных артерий. Несмотря на все проводимые лечебные меры, 20 июня состояние резко ухудшилось, была константирована смерть.

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 — 37 случаев.