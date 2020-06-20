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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер предлагает лишать лицензии владельцев маршруток: игнорируют предписания

Кубатбек Боронов провел совещание по эпидемиологической ситуации в городе Бишкеке и Чуйской области. Глава правительства отметил, что за последние сутки выявлено 192 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых в 75 случаях источник инфицирования не установлен.

«С большей вероятностью можно сказать, что люди заразились в общественном транспорте или на рынке. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице и Чуйской области со следующей недели общественный транспорт в Бишкеке не будет работать со второй половины дня субботы и в воскресенье. Мы также ограничиваем работу межрегионального общественного транспорта. Эти меры позволят немного снизить риски распространения вируса из Бишкека в другие области, где наблюдается более благополучная эпидемиологическая ситуация», — сказал глава кабмина.

Кубатбек Боронов предложил принять более жесткие меры в отношении маршрутных такси, принадлежащих частным транспортным компаниям, которые абсолютно не соблюдают требования сократить заполняемость салона.

Премьер выступает за лишение лицензий частных компаний на определенный срок.

Глава правительства раскритиковал мэрию Бишкека и ее руководство за недостаточную работу по дезинфекции дворов в жилых кварталах, детских площадок многоквартирных домов и потребовал усилить эти мероприятия.

Критике премьера подверглась работа чиновников по контролю за общественными точками питания, автозаправочных станций, не соблюдающих санитарные нормы.

В Кыргызстане за последние сутки коронавирусом заразились 192 человека. Всего — 2 981.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156839/
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