Без паники. Работу общественного транспорта остановят не завтра

Работу общественного транспорта в Бишкеке остановят не завтра, а на следующих выходных. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

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По его данным, у многих жителей столицы возникли вопросы, как завтра передвигаться по городу.

«Предварительно остановить курсирование общественного транспорта планируем со следующих выходных», — отметили в штабе.

Напомним, сегодня на брифинге премьер-министр Кубатбек Боронов сказал, что планируется приостановить работу общественного транспорта на выходных. По его словам, многие зараженные не знают, где подцепили инфекцию. Общественный транспорт остается одним из основных источников заражения коронавирусом.