В Бишкеке увеличили количество мобильных бригад медиков

В Бишкеке увеличили количество мобильных бригад. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, сейчас в столичных ЦСМ работает 30 мобильных бригад.

«В объединенном ЦСМ Ленинского и Первомайского районов количество бригад увеличено с пяти до восьми, а в Свердловском и Октябрьском — до семи», — отметил он.

Планируется подготовка и переподготовка инфекционистов, реаниматологов, эпидемиологов, вирусологов, пульмонологов, лаборантов по ускоренной программе из числа медработников других специальностей.

«Работаем также над привлечением специалистов ведомственных служб и негосударственного сектора. Созданы отдельные списки резервистов, есть списки врачей-добровольцев, которые изъявили желание помочь в борьбе с инфекцией. Все механизмы по перераспределению ресурсов задействованы», — отметил он.