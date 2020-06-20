В Бишкеке увеличили количество мобильных бригад медиков

В Бишкеке увеличили количество мобильных бригад. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, сейчас в столичных ЦСМ работает 30 мобильных бригад.
«В объединенном ЦСМ Ленинского и Первомайского районов количество бригад увеличено с пяти до восьми, а в Свердловском и Октябрьском — до семи», — отметил он.
Планируется подготовка и переподготовка инфекционистов, реаниматологов, эпидемиологов, вирусологов, пульмонологов, лаборантов по ускоренной программе из числа медработников других специальностей.
«Работаем также над привлечением специалистов ведомственных служб и негосударственного сектора. Созданы отдельные списки резервистов, есть списки врачей-добровольцев, которые изъявили желание помочь в борьбе с инфекцией. Все механизмы по перераспределению ресурсов задействованы», — отметил он.