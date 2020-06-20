Коронавирус. Финпол приостанавливает работу общественной приемной

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями приостанавливает деятельность общественной приемной. Вход в здание осуществляется строго по повестке следователя с дальнейшим сопровождением.

В ведомстве отметили, что решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Заявления и обращения граждан пока будут приниматься только в электронном виде либо по телефону доверия 1955.

Меры приняты во избежание угрозы распространения коронавируса, а также санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, контактирующих с сотрудниками ГСБЭП.