Местные выборы в Кыргызстане. Списки избирателей проверят и уточнят еще раз

ЦИК проверит и уточнит еще раз все списки избирателей и особенно тщательно в городах Оше, Караколе, Балыкчи и Токмаке, где были зафиксированы факты массовой прописки сельчан. Об этом 24.kg сообщил зампредседателя комиссии Абдыжапар Бекматов.

По его словам, как только возобновится предвыборная кампания, у ЦИК будет еще пять дней, чтобы разобраться со списками избирателей в 5 городах и 25 аймаках, где должны были 12 апреля состояться выборы депутатов местных кенешей. Но из-за пандемии коронавируса они перенесены.

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«Те люди, которые, приехав, прописались, в список избирателей все равно не попали. Они проголосовать не смогут», — отметил Абдыжапар Бекматов.

Однако другой член ЦИК Гульнара Джурабаева считает, что запретить голосовать можно только в том случае, если будет установлено — гражданин зарегистрирован незаконно.

«Но не ЦИК же это доказывать должна. У нас таких полномочий нет. Если у человека документы в порядке, то ни мы, никакой другой орган не может лишить его избирательного права. Поэтому мы и ждем решения МВД по фактам массовой прописки», — пояснила она.

Напомним, что выборы должны будут пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.