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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстан получил еще 10 аппаратов ИВЛ и ПЦР-тесты от ПРООН

Кыргызстан получил еще 10 аппаратов ИВЛ и 6 тысяч 550 ПЦР-тестов для диагностики COVID-19. Об этом сообщает ПРООН.

ПРООН
Фото ПРООН. Кыргызстан получил еще 10 аппаратов ИВЛ и 6 тысяч 550 ПЦР-тестов

Уточняется, что общая стоимость помощи составляет $266 тысяч 438. Два аппарата ИВЛ отправят в Республиканскую инфекционную больницу, два — в Национальный центр туберкулеза, по два — в Ошскую и Джалал-Абадскую области. Еще два аппарата передадут ГСИН.

Ранее ПРООН в рамках проекта Глобального фонда выделила 50 тысяч хирургических масок и 2 тысячи респираторов FFP2 для медицинских работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156732/
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