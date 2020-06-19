Кыргызстан получил еще 10 аппаратов ИВЛ и ПЦР-тесты от ПРООН

Кыргызстан получил еще 10 аппаратов ИВЛ и 6 тысяч 550 ПЦР-тестов для диагностики COVID-19. Об этом сообщает ПРООН.

Фото ПРООН. Кыргызстан получил еще 10 аппаратов ИВЛ и 6 тысяч 550 ПЦР-тестов

Уточняется, что общая стоимость помощи составляет $266 тысяч 438. Два аппарата ИВЛ отправят в Республиканскую инфекционную больницу, два — в Национальный центр туберкулеза, по два — в Ошскую и Джалал-Абадскую области. Еще два аппарата передадут ГСИН.

Ранее ПРООН в рамках проекта Глобального фонда выделила 50 тысяч хирургических масок и 2 тысячи респираторов FFP2 для медицинских работников.