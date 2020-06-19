У акима Араванского района обнаружили коронавирус

У акима Араванского района Ошской области Курбанбая Айтибаева выявили коронавирус.

В администрации района уточнили, что 13 июня он почувствовал симптомы заболевания и сдал ПЦР-тест, который оказался положительным. Он находится на лечении.

У всех сотрудников государственной районной администрации взяли анализы. По предварительным данным, новых случаев нет.

Отметим, что 11 июня с Курбанбаем Айтибаевым встречался президент Сооронбай Жээнбеков во время рабочей поездки в Ошскую область.

Пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева, отвечая на вопросы 24.kg, пояснила, что президент тесты на коронавирус сдает еженедельно. Более 60 процентов сотрудников аппарата главы государства работают удаленно.

«Те, кто на своих рабочих местах, также еженедельно сдают тесты на COVID-19», — подчеркнула она.