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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8,4 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 133 тысячи 604. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 8 миллионов 464 тысячи 739 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 189 тысяч 56), Бразилии (978 тысяч 142), России (560 тысяч 321), Индии (366 тысяч 946), Великобритании (301 тысяча 935), Испании (245 тысяч 268) и Перу (240 тысяч 908).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 4,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 76 тысяч 807 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 453 тысяч 290. По сравнению с данными на утро четверга показатель вырос на 4 тысячи 786 человек. В том числе в США скончались 118 тысяч 421 человек, Бразилии — 47 тысяч 748, Великобритании — 42 тысячи 373, Италии — 34 тысячи 514, Франции — 29 тысяч 606.

В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 789 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 15 тысяч 877, Узбекистане — 5 тысяч 767, Таджикистане — 5 тысяч 279.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156630/
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