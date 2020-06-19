Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8,4 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 133 тысячи 604. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 8 миллионов 464 тысячи 739 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 189 тысяч 56), Бразилии (978 тысяч 142), России (560 тысяч 321), Индии (366 тысяч 946), Великобритании (301 тысяча 935), Испании (245 тысяч 268) и Перу (240 тысяч 908).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 4,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 76 тысяч 807 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 789 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 15 тысяч 877, Узбекистане — 5 тысяч 767, Таджикистане — 5 тысяч 279.