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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от коронавируса скончался еще один человек

В Кыргызстане от коронавируса скончался 55-летний пациент. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, пациент обратился в Кыргызско-Турецкую больницу 7 июня 2020 года. У него была двусторонняя внебольничная пневмония, острая дыхательная недостаточность третьей степени, острый респираторный дистресс-синдром. У больного развился сепсис. Кроме того, были и сопутствующие болезни. Это коронарная болезнь сердца, острый инфаркт миокарда правого желудочка, кардиогенный шок, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, тромбоз сосудов левой руки.

«С 25 мая он находился в «Теплых ключах» на кумысолечении. 30 мая повысилась температура. Он был вынужден обратиться в медучреждение по месту жительства. Несмотря на назначаемое лечение, состояние не улучшалось. Больной был вынужден обратиться за специализированной помощью. Проведены исследования, и он был госпитализирован в Кыргызско-Турецкую больницу. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние больного прогрессивно ухудшалось, нарастала дыхательная недостаточность, тахикардия. Он был подключен к аппарату ИВЛ. Но реанимационные мероприятия не дали результатов», — рассказал Нурболот Усенбаев.

За весь период от COVID-19 в Кыргызстане скончались 32 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156622/
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