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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 18 тысяч 387 звонков поступило на горячую линию по коронавирусу

С 6 апреля на горячую линию 118 по вопросам коронавируса поступило 18 тысяч 387 звонков. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник городского управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, единый call-центр заработал в столице с 6 апреля, в Чуйской области — с 15 мая и в остальных регионах — с 21 мая. При этом больше всего звонков поступило именно от жителей Бишкека — 14 тысяч 232.

«За апрель по столице поступило 5 тысяч 318 звонков, в мае — 4,4 тысячи. В июне наблюдается резкое повышение обращаемости по линии 118. За три недели поступило 4 тысячи 520 обращений. Рекорд был накануне, 17 июня, когда зафиксировано 670 обращений», — заключила Бактыгуль Исмаилова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156504/
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