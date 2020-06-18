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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8,3 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 168 тысяч 859. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 8 миллионов 331 тысяча 135 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 163 тысячи 290), Бразилии (955 тысяч 377), России (552 тысячи 549), Индии (354 тысячи 65), Великобритании (300 тысяч 717), Испании (244 тысячи 683) и Перу (240 тысяч 908).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 119 тысяч 970 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 448 тысяч 504. По сравнению с данными на утро среды показатель вырос на 6 тысяч 836 человек. В том числе в США скончались 117 тысяч 717 человек, Бразилии — 46 тысяч 510, Великобритании — 42 тысячи 238, Италии — 34 тысячи 448, Франции — 29 тысяч 578.

В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 657 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 15 тысяч 542, Узбекистане — 5 тысяч 682, Таджикистане — 5 тысяч 221.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156497/
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