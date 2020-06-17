В Бишкек из Казани вернулись 182 гражданина Кыргызстана. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, сегодня в международном аэропорту «Манас» встретили чартерный рейс авиакомпании «Авиатраффик Компани» по маршруту Казань — Бишкек, которым были возвращены на родину студенты, обучающиеся в России, и граждане КР.

Уточняется, что список пассажиров формировался с помощью учащихся вузов, которые распространяли информацию о рейсе через социальные сети и студенческие группы. Всего указанным авиарейсом в Кыргызстан прибыли 167 кыргызстанских студентов и 15 граждан, в том числе с детьми до двух лет.

Все прибывшие в установленном порядке будут помещены в обсервацию для прохождения соответствующих медицинских процедур.

В МИД отметили, что при учете большого количества поступающих обращений по вопросу возвращения студентов организация подобных рейсов, предназначенных специально для их вывоза, будет продолжаться. МИД просит студентов, находящихся за границей, и их родителей набраться терпения и отнестись с пониманием к ситуации, связанной с приостановлением международного пассажирского авиасообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции.