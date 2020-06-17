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Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

В суде экс-мэров возник спор между адвокатом и судьей

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

Во время прений представителя прокуратуры по эпизодам, где обвиняемым проходит бывший мэр Албек Ибраимов, адвокат Сергей Слесарев напомнил коллегии о завершении рабочего времени.

«Гособвинение как раз начало зачитывать по новому эпизоду, может, отложим?» — предложил он.

Адис Момуналиев ответил, что суд работает не по Трудовому кодексу, а Уголовно-процессуальному.

«Я по Трудовому. У меня еще есть запланированные встречи», — сказал Сергей Слесарев.

«По закону об адвокатуре у вас ненормированный рабочий график», — ответил судья.

Однако Сергей Слесарев возразил, что у всех участников процесса есть семьи. «Должно же быть у нас личное время, не в суде же жить. Обвинению еще долго зачитывать», — сказал он.

Адис Момуналиев поинтересовался у прокурора, сколько еще страниц осталось. «Около 20, по последнему эпизоду — около шести», — уточнил гособвинитель.

Тогда судья сказал продолжить прения по последнему эпизоду, после чего заседание завершится.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156414/
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