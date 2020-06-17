Суд над экс-мэрами. Албек Ибраимов: Бог не фраер, он все видит

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

В прениях сторон сегодня выступил бывший мэр Албек Ибраимов. Он сказал, что процесс ему напоминает «дело Полански».

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«Известного кинорежиссера, которому 85 лет, под давлением феминистического движения #metoo приговорили к 30 годам за то, что раньше он кого-то домогался. Человек, которому 85 лет, уже не помнит, когда он домогался. Хотя в то время очень известные актрисы хотели как-то обозначиться перед ним. Сегодня здесь происходит то же самое. Те люди, которые души не чаяли и искали повод встретиться, по истечении времени вдруг узнают, что человек, который 16 лет содержал компанию, в какой-то момент оказался в инсультном состоянии и в этот момент решили его обвинить в чем-то», — сказал он.

Албек Ибраимов считает, что суд над ним совпал с начавшейся в стране кампанией по борьбе с коррупцией и надо было обозначить какие-то значимые фигуры.

«Я уже говорил, чтобы человека убить, надо убить его имя. Тогда он не представляет никакой ценности. Его можно унизить, закрыть в тюрьму. Но там тоже есть люди. Есть хорошее выражение, которые я за два года там узнал «Бог не фраер, он все видит». Мне остается сидеть, терпеть и ждать», — сказал он.

Ранее Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.