18:09
USD 74.68
EUR 84.69
RUB 1.07
Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Албек Ибраимов: Бог не фраер, он все видит

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

В прениях сторон сегодня выступил бывший мэр Албек Ибраимов. Он сказал, что процесс ему напоминает «дело Полански».

Сюжет по теме
Дело «Дастана»

«Известного кинорежиссера, которому 85 лет, под давлением феминистического движения #metoo приговорили к 30 годам за то, что раньше он кого-то домогался. Человек, которому 85 лет, уже не помнит, когда он домогался. Хотя в то время очень известные актрисы хотели как-то обозначиться перед ним. Сегодня здесь происходит то же самое. Те люди, которые души не чаяли и искали повод встретиться, по истечении времени вдруг узнают, что человек, который 16 лет содержал компанию, в какой-то момент оказался в инсультном состоянии и в этот момент решили его обвинить в чем-то», — сказал он.

Албек Ибраимов считает, что суд над ним совпал с начавшейся в стране кампанией по борьбе с коррупцией и надо было обозначить какие-то значимые фигуры.

«Я уже говорил, чтобы человека убить, надо убить его имя. Тогда он не представляет никакой ценности. Его можно унизить, закрыть в тюрьму. Но там тоже есть люди. Есть хорошее выражение, которые я за два года там узнал «Бог не фраер, он все видит». Мне остается сидеть, терпеть и ждать», — сказал он.

Ранее Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156412/
просмотров: 448
Версия для печати
Материалы по теме
Сергей Слесарев: В суде над экс-мэрами не выяснили, кому нанесен ущерб
Суд над экс-мэрами. За что преследуют Кулматова, недоумевает адвокат
Суд над экс-мэрами. Один из экспертов отказался от своих выводов
Суд над экс-мэрами. Преступная связь обвиняемых в суде не доказана, заявил юрист
Суд над экс-мэрами. Доказывать свою невиновность приходится самим обвиняемым
В суде по делу экс-мэров Бишкека переходят к прениям сторон
Суд над экс-мэрами. Эксперты и свидетели продолжают игнорировать заседания
Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову разрешили свидание с супругой
В Бишкекском горсуде возобновился процесс над экс-мэрами
Адвокату Алмазбека Атамбаева не разрешили встретиться с подзащитным
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
В&nbsp;Кыргызстане коронавирус выявили еще у&nbsp;41&nbsp;человека В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 41 человека
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
Бизнес
&laquo;ЭЛСОМ&raquo; дарит 6&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;честь дня рождения! «ЭЛСОМ» дарит 6 процентов кешбэка в честь дня рождения!
Открытие нового центра обслуживания &laquo;АКНЕТ&raquo; в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;ЦУМ&raquo; Открытие нового центра обслуживания «АКНЕТ» в ТЦ «ЦУМ»
В&nbsp;компании MegaCom у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В компании MegaCom у сотрудника выявили коронавирус
&laquo;Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя&raquo;: онлайн-сессия 17&nbsp;июня «Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя»: онлайн-сессия 17 июня
17 июня, среда
18:04
Изнасилование 14-летней девочки. Бездействующих милиционеров обещают наказать Изнасилование 14-летней девочки. Бездействующих милицио...
18:02
Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $706,6
17:57
У сотрудника Финпола в Оше выявили коронавирус. Управление закрыли на карантин
17:47
Суд над экс-мэрами. Албек Ибраимов: Бог не фраер, он все видит
17:41
На Иссык-Куле прошел крупный град