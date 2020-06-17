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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Женщине, осужденной за убийство мужа, который издевался над ней, угрожают

Гулжан Пасановой, получившей девять лет тюрьмы за убийство мужа, который издевался над ней в течение семи лет, угрожают его родственники. Они требуют отозвать апелляционное заявление на приговор Ошского горсуда. Об этом рассказала адвокат осужденной Мухайе Абдураупова.

По ее словам, угрозы также поступают и ей самой. «Нас обещают убить по очереди», — говорит юрист.

Ранее адвокаты Коалиции против пыток обжаловали приговор первой инстанции.

Отметим, что на протяжении совместной жизни Гулжан Пасанова терпела систематические побои и издевательства со стороны своего мужа, который был старше ее на 20 лет. В милицию она не обращалась.

В разгар очередного скандала муж избил супругу. Женщина, защищаясь, схватила железную палку и ударила мужчину несколько раз. Он упал и потерял сознание. Спустя несколько часов он скончался в больнице. Гулжан Пасанову арестовали и поместили под стражу во время похорон мужа. 

Доводы о том, что женщина действовала в состоянии аффекта, обороняясь, Ошской горсуд во внимание не принял.

 Напомним, по данным МВД, фактов семейного насилия в Кыргызстане стало на 65 процентов больше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156404/
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