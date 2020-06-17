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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8,1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 146 тысяч 774. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 8 миллионов 162 тысячи 276 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 137 тысяч 716), Бразилии (923 тысячи 189), России (544 тысячи 725), Индии (343 тысячи 91), Великобритании (299,6 тысячи), Испании (244 тысячи 328) и Италии (237,5 тысячи).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 101 тысячу 920 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 441 тысячи 668. По сравнению с данными на утро вторника показатель вырос на 5 тысяч 262 человека. В том числе в США скончались 116 тысяч 962 человека, Бразилии — 45 тысяч 241, Великобритании — 42 тысячи 54, Италии — 34 тысячи 405, Франции — 29 тысяч 550.

В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 562 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 15 тысяч 192, Узбекистане — 5 тысяч 493, Таджикистане — 5 тысяч 160.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156305/
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