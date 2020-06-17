Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8,1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 146 тысяч 774. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 8 миллионов 162 тысячи 276 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 137 тысяч 716), Бразилии (923 тысячи 189), России (544 тысячи 725), Индии (343 тысячи 91), Великобритании (299,6 тысячи), Испании (244 тысячи 328) и Италии (237,5 тысячи).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 101 тысячу 920 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 562 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 15 тысяч 192, Узбекистане — 5 тысяч 493, Таджикистане — 5 тысяч 160.