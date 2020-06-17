В Кыргызстане от коронавируса скончался еще один человек

В Кыргызстане от коронавируса скончался 36-летний пациент. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, он приехал из Бишкека, где торговал овощами, в Джалал-Абаде обратился в больницу с характерными симптомами.

Как отметил чиновник, больной поступил в клинику слишком поздно. Заразился он в столице, но за помощью не обратился, занимался самолечением. У него также диагностированы острая сердечная недостаточность и легочная недостаточность.

«Он поступил в реанимацию в крайне тяжелом состоянии и был подключен к ИВЛ. Помочь ему врачи не смогли», — отметил Нурболот Усенбаев.

За весь период от COVID-19 в Кыргызстане скончались 30 человек.