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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош у военнослужащих Сухопутных войск обнаружили коронавирус

В Оше у троих военнослужащих войсковой части 02626 Сухопутных войск обнаружили коронавирус. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Генеральном штабе.

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В настоящий момент всех контактировавших лиц выявили и изолировали.

«Войсковую часть на карантин не закрывали. У всех контактных лиц ПЦР-анализы показали отрицательный результат. Заразившиеся военнослужащие стояли на блокпосту. Их болезнь протекает бессимптомно», — сообщили редакции.

Ранее сообщалось о двух заразившихся военных медиках.

За весь период зараженных COVID-19 зарегистрировали 2 тысячи 472. Выздоровели — 1 тысяча 847.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156261/
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