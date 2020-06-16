В «Оптима Банке» у нескольких сотрудников выявили коронавирус

В «Оптима Банке» у нескольких сотрудников выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 24.kg сообщила начальник отдела корпоративного имиджа и коммуникаций банка Наталья Мокина.

По ее словам, инфицированные сотрудники вместе с контактировавшими работниками изолированы и находятся на карантине.

«Сотрудники, получившие положительные анализы, не контактировали с клиентами. Рабочие места в подразделении, где работали заразившиеся, а также смежные с ним помещения и территории продезинфицированы», — отметили в банке.

«Оптима Банк» с марта 2020 года принимает необходимые меры для обеспечения максимальной безопасности здоровья клиентов и сотрудников. Закуплены и распространены по всем отделениям средства защиты и профилактики вируса, проводится регулярная санитарная обработка офисных помещений и отделений.

«Необходимость работы с большим потоком людей обуславливает повышенный риск заражения для сотрудников банковской сферы, особенно сейчас, когда количество контактов населения растет с каждым днем, увеличивая число инфицированных. В сложных условиях пандемии не все факторы риска поддаются контролю, но «Оптима Банк» делает все возможное для предотвращения распространения вируса», — добавила Наталья Мокина.

За весь период зараженных COVID-19 зарегистрировано 2 тысячи 472. Выздоровели — 1 тысяча 847. Скончались 29 человек.