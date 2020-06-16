14:45
USD 74.88
EUR 84.35
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В «Оптима Банке» у нескольких сотрудников выявили коронавирус

В «Оптима Банке» у нескольких сотрудников выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 24.kg сообщила начальник отдела корпоративного имиджа и коммуникаций банка Наталья Мокина.

По ее словам, инфицированные сотрудники вместе с контактировавшими работниками изолированы и находятся на карантине.

«Сотрудники, получившие положительные анализы, не контактировали с клиентами. Рабочие места в подразделении, где работали заразившиеся, а также смежные с ним помещения и территории продезинфицированы», — отметили в банке.

«Оптима Банк» с марта 2020 года принимает необходимые меры для обеспечения максимальной безопасности здоровья клиентов и сотрудников. Закуплены и распространены по всем отделениям средства защиты и профилактики вируса, проводится регулярная санитарная обработка офисных помещений и отделений.

«Необходимость работы с большим потоком людей обуславливает повышенный риск заражения для сотрудников банковской сферы, особенно сейчас, когда количество контактов населения растет с каждым днем, увеличивая число инфицированных. В сложных условиях пандемии не все факторы риска поддаются контролю, но «Оптима Банк» делает все возможное для предотвращения распространения вируса», — добавила Наталья Мокина.

За весь период зараженных COVID-19 зарегистрировано 2 тысячи 472. Выздоровели — 1 тысяча 847. Скончались 29 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156211/
просмотров: 3672
Версия для печати
Материалы по теме
Лечение зараженных коронавирусом в Кыргызстане стоит от 3 до 132 тысяч сомов
Детские сады в Бишкеке заработали только в двух районах
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 14 медиков
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 миллионов человек
Количество случаев COVID-19 с неустановленным источником заражения увеличивается
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане от коронавируса умерли еще два человека
В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 100 человек. Всего — 2 472
В Кыргызстане от коронавируса выздоровели еще 34 человека
В Кыргызстан вернулись трое граждан из Кореи
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
В&nbsp;Кыргызстане коронавирус выявили еще у&nbsp;41&nbsp;человека В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 41 человека
В&nbsp;штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в&nbsp;Бишкеке В штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в Бишкеке
Бизнес
Участвуй в&nbsp;акции MegaDrive от&nbsp;MegaCom и&nbsp;получай крутые призы Участвуй в акции MegaDrive от MegaCom и получай крутые призы
Институт INAI.kg: секрет успеха&nbsp;&mdash; полное погружение в&nbsp;IT Институт INAI.kg: секрет успеха — полное погружение в IT
&laquo;СУПЕРХАЙП + YouTube&raquo; на&nbsp;лето&nbsp;&mdash; ваше море интернета! «СУПЕРХАЙП + YouTube» на лето — ваше море интернета!
Шесть причин использовать электронный кошелек &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Шесть причин использовать электронный кошелек «ЭЛСОМ»
16 июня, вторник
14:35
Дело энергетиков. Журналистов не впустили в зал заседания Дело энергетиков. Журналистов не впустили в зал заседан...
14:27
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
14:06
Лечение зараженных коронавирусом в Кыргызстане стоит от 3 до 132 тысяч сомов
14:01
Детские сады в Бишкеке заработали только в двух районах
14:00
Итоги мая. Экономика Кыргызстана стремительно падает