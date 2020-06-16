В Бишкеке пассажиров общественного транспорта без масок выгоняют из салона

В Бишкеке прошел рейд по выявлению пассажиров, которые пользуются услугами общественного транспорта без масок. Прямой эфир вели на странице Бишкекского троллейбусного управления в Facebook.

Пассажирам объясняли, что внутри салона троллейбуса они в обязательном порядке должны надевать маски. Тех, у кого не было с собой защитных средств, просили выйти из троллейбусов и купить маски в аптеке, чтобы спокойно продолжать свой путь.

Отметим, что только за последние сутки в Кыргызстане зарегистрировали 100 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано зараженных COVID-19 2 тысячи 472 человека. Выздоровели — 1 тысяча 847. Скончались 29 человек.