Количество случаев COVID-19 с неустановленным источником заражения увеличивается

Из выявленных последних 100 случаев коронавирусной инфекции в 38 источник заражения не установлен. Об этом на брифинге сообщил и. о. замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

«Это говорит о том, что инфекция набирает обороты, сложно отыскать источники заражения, пути и механизмы передачи. Многие из заразившихся отмечают, что пользовались общественным транспортом, посещали места массового скопления людей», — сказал он.

Нурболот Усенбаев добавил, что заражение может происходить из-за несоблюдения масочного режима и социального дистанцирования. «Идет увеличение заболеваемости среди бишкекчан. Призываю горожан быть предельно осторожными», — заявил он.

За весь период зараженных COVID-19 зарегистрировано 2 тысячи 472. Выздоровели — 1 тысяча 847. Скончались 29 человек.