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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от коронавируса умерли еще два человека

В Кыргызстане от коронавируса умерли еще два человека. Об этом на брифинге сообщил и. о. замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, одной пациентке было 85 лет. Она лечилась от пневмонии в Национальном центре фтизиатрии.

«При лабораторном исследовании подтвердился коронавирус. Ее перевели в кыргызско-турецкую больницу, но проведенные мероприятия не помогли», — сказал он.

Второй скончавшийся — житель Сузакского района. «У него была апластическая анемия (заболевание крови), во время лечения он заразился коронавирусной инфекцией. Несмотря на долгое лечение, химиотерапию, больной умер от основного заболевания. Есть руководство ВОЗ, по которому учет таких больных должен вестись отдельно», — сказал Нурболот Усенбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156161/
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