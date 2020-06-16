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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 114 тысяч 578. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 8 миллионов 15 тысяч 502 человека. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 113 тысяч 488), Бразилии (888 тысяч 271), России (536 тысяч 484), Индии (332 тысячи 424), Великобритании (298 тысяч 315), Испании (244 тысячи 109) и Италии (237 тысяч 290).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 74 тысячи 131 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 436 тысяч 406. По сравнению с данными на утро понедельника показатель вырос на 3 тысячи 387 человек. В том числе в США скончались 116 тысяч 125 человек, Бразилии — 43 тысячи 959, Великобритании — 41 тысяча 821, Италии — 34 тысячи 371, Франции — 29 тысяч 439.

В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 472 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 14 тысяч 809, Узбекистане — 5 тысяч 263, Таджикистане — 5 тысяч 97.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156154/
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