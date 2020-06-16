Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 114 тысяч 578. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 8 миллионов 15 тысяч 502 человека. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 113 тысяч 488), Бразилии (888 тысяч 271), России (536 тысяч 484), Индии (332 тысячи 424), Великобритании (298 тысяч 315), Испании (244 тысячи 109) и Италии (237 тысяч 290).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 3,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 74 тысячи 131 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 472 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 14 тысяч 809, Узбекистане — 5 тысяч 263, Таджикистане — 5 тысяч 97.