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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У сотрудников компании Beeline диагностировали коронавирус

У нескольких сотрудников компании «Скай Мобайл» (торговая марка Beeline) в Бишкеке диагностировали COVID-19. Об этом сообщили в PR-службе компании.

Среди заболевших — генеральный директор компании Евгений Кражан. Сейчас все сотрудники изолированы и проходят лечение. По словам медиков, они чувствуют себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме.

«Руководство компании было готово к подобной ситуации, потому что, к сожалению, несмотря на принимаемые меры, от вируса невозможно застраховаться. С марта 2020 года у нас действует специальный режим с целью минимизации риска распространения инфекции. Для подобных ситуаций у нас есть разработанный план, согласно которому срочно принят ряд дополнительных превентивных мер в офисах компании, при первых подозрениях на диагноз и Евгений, и остальные сотрудники были изолированы, и компания протестировала контактных с ними людей», — сообщила PR-директор компании «Скай Мобайл» Марина Ким.

Напомним, что на сегодня по республике выявлено 2 тысячи 285 случаев заражения коронавирусом, 1 тысяча 791 человек выздоровел и 27 умерли.

Она также подчеркнула, что на работу компании это никак не повлияет, так как все эффективно работают в удаленном режиме.

Для исключения возможности заражения в компании до сентября будет действовать режим полной удаленной работы, действовавший ранее в строгий период карантина. В офисах усилены меры гигиены (обязательный масочный режим, использование дезинфицирующих средств, минимизация личного взаимодействия и другое), будет регулярно проводиться дезинфекционная обработка помещений.

«Скай Мобайл» просит граждан помнить о том, что, несмотря на некоторые послабления в режиме чрезвычайной ситуации в стране, эпидемиологическая ситуация остается весьма непростой. Компания настоятельно рекомендует принимать во внимание все инструкции Министерства здравоохранения и соблюдать все меры по защите от инфекции, основными из которых является минимизация социальных контактов, гигиена рук и ношение защитных масок», — заключили в Beeline.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155979/
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