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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Новый очаг коронавируса зарегистрирован в Китае

За истекшие стуки в Китае выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей. Об этом сообщает Государственный комитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

В Пекине после длительного перерыва второй день подряд фиксируется по 36 новых активных случаев инфицирования. Первые были выявлены в столичном районе Фэнтай на оптовом рынке «Синьфади». За упущения в работе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса со своего поста был снят заместитель главы района Чжоу Юйцин.

Из активных случаев 10 «импортированы», 39 зафиксированы внутри страны: 36 — в Пекине и 3 — в провинции Хэбэй. Смертельных исходов нет.

За предыдущие сутки было зафиксировано 66 новых случаев заражения коронавирусом: 57 активных и девять бессимптомных.

13 июня в некоторых районах Пекина были наложены блокировки на передвижения граждан, чтобы попытаться предотвратить распространение инфекции из нового очага коронавируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155976/
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