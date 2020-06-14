В штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в Бишкеке

В последнее время наблюдается увеличение количества случаев инфицирования COVID-19 среди жителей Бишкека. Об этом заявлено на заседании республиканского штаба.

Чиновники отметили, что каждый день эпидемиологи сталкиваются с проблемами установления источника инфекции.

«Многие из лиц, у которых источник заражения не был установлен точно, связывают свое заболевание с посещением базаров и общественным транспортом. Необходимо усилить работу по мониторингу заполняемости общественного транспорта», — предложено на заседании.

Мэрии столицы напомнили, что заполняемость в автобусах, троллейбусах и маршрутках не должна превышать 60-70 процентов. И водители и пассажиры должны в обязательном порядке использовать маски в общественных местах.

В штабе признали, что соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте сложно.

Замглавы штаба Алмаз Кененбаев подчеркнул, что в таких условиях необходимо акцентировать усилия на раннее выявление инфицированных и своевременную изоляцию лиц, находящихся в тесном контакте с инфицированным человеком.

«У входа на территорию крупных торгово-рыночных комплексов необходимо установить переносные стационарные тепловизоры для термометрии работников рынка. Сотрудники персонала с повышенной температурой не должны допускаться к работе. Людям пенсионного возраста, находящимся в группе риска, рекомендуется по возможности воздержаться от посещения общественных мест. Каждый гражданин страны должен соблюдать установленные санитарные требования. Все наши усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией должны быть скоординированными и выверенными. Наша общая задача — обеспечить безопасность сограждан в условиях пандемии COVID-19», — заключил Алмаз Кененбаев.

Чиновники также отметили необходимость усиления информационно-просветительской работы колл-центра 118 и работы мобильных бригад по республике.