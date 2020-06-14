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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Чиновники призывают кыргызстанцев без острой необходимости не выходить из дома

Республиканский штаб призывает граждан страны не подвергать риску свое здоровье.

По данным на 14 июня, из числа новых 78 выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией четыре составляют завозные. Имели контакт с подтвержденными случаями 39 человек. У 35 инфицированных источник заражения не установлен.

«Не подвергайте риску свое здоровье, избегайте мест массового скопления людей, выходите из дома при крайней необходимости, соблюдайте масочный режим, дистанцию и гигиенические правила», — призывают чиновники штаба кыргызстанцев.

В Кыргызстане за последние сутки коронавирус выявили еще у 78 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155965/
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