За время карантина в КР из России вернули почти 9,5 тысячи кыргызстанцев

С 20 марта по 13 июня в КР из России привезли 9 тысяч 372 кыргызстанца. Об этом сообщило посольство КР в РФ.

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По его данным, всего за это время в Кыргызстан прибыли 46 самолетов и 20 автобусов транзитом через Казахстан.

«Посольство обращает внимание, что стоимость авиабилетов и их продажу регулирует авиакомпания. По информации Росавиации, с 1 июня все авиакомпании, включая «Аэрофлот», увеличили размеры топливного сбора (в среднем на 20 евро), который включается в стоимость авиабилета. Несмотря на это, учитывая трудное положение наших соотечественников в России, посольство ведет активные переговоры со всеми российскими органами и авиакомпаниями о возможности максимального снижения цен на билеты на рейсы Москва — Ош, Москва — Бишкек, запланированные на ближайшее время», — рассказали в диппредставительстве.

В посольстве просят не верить слухам и не поддаваться недостоверной информации по выезду в Кыргызстан, руководствоваться только проверенными данными.