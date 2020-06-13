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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ош из Москвы привезли 355 кыргызстанок с маленькими детьми

В Ош из Москвы привезли 355 кыргызстанок с маленькими детьми. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

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По его данным, рейс осуществила авиакомпания «Аэрофлот — Российские авиалинии».

«Из-за ограниченного количества посадочных мест на борту и большой численности граждан, желающих вернуться в Кыргызстан, список пассажиров на этот рейс сформировала комиссия из числа представителей кыргызской диаспоры, врачей кыргызских медицинских клиник Москвы и сотрудников посольства КР в РФ», — рассказали в ведомстве.

Рейсом привезли женщин на поздних сроках беременности и имеющих малолетних детей до двух лет. Всех прибывших поместили в обсервацию для прохождения медицинских процедур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155927/
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