В Ош из Москвы привезли 355 кыргызстанок с маленькими детьми. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.







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По его данным, рейс осуществила авиакомпания «Аэрофлот — Российские авиалинии».

«Из-за ограниченного количества посадочных мест на борту и большой численности граждан, желающих вернуться в Кыргызстан, список пассажиров на этот рейс сформировала комиссия из числа представителей кыргызской диаспоры, врачей кыргызских медицинских клиник Москвы и сотрудников посольства КР в РФ», — рассказали в ведомстве.

Рейсом привезли женщин на поздних сроках беременности и имеющих малолетних детей до двух лет. Всех прибывших поместили в обсервацию для прохождения медицинских процедур.