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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане коронавирусом заболели еще четыре медика

В Кыргызстане коронавирусом заболели еще четыре медика. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, в Нарынской области COVID-19 зарегистрировали у двух медиков. В Чуйской области коронавирус выявлен также у двоих медработников.

«Из стационаров выписали 18 сотрудников здравоохранения. Всего в стране коронавирус зарегистрировали у 429 медиков, из них 339 выздоровели», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего в Кыргызстане выявили 2 тысячи 207 случаев заболевания коронавирусом. Более 70 процентов больных вылечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155925/
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