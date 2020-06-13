В Кыргызстане коронавирусом заболели еще четыре медика. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, в Нарынской области COVID-19 зарегистрировали у двух медиков. В Чуйской области коронавирус выявлен также у двоих медработников.

«Из стационаров выписали 18 сотрудников здравоохранения. Всего в стране коронавирус зарегистрировали у 429 медиков, из них 339 выздоровели», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего в Кыргызстане выявили 2 тысячи 207 случаев заболевания коронавирусом. Более 70 процентов больных вылечились.