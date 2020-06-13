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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав просит граждан воздержаться от поездок

Риск заболевания коронавирусной инфекцией пожилыми людьми остается высоким. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, пожилых людей необходимо оградить от риска заражения, в частности сохранять принцип самоизоляции.

«Вчера коронавирус выявили у пожилой женщины, которая гостила у детей в Екатеринбурге. По дороге домой она заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали. Мы просим воздержаться в условиях эпидемиологической неблагополучности от различных поездок и отказаться от походов в гости», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего в Кыргызстане выявили 2 тысячи 207 случаев заболевания коронавирусом. Более 70 процентов больных вылечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155923/
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