Минздрав выступает за закрытие столичных рынков на дезинфекцию

В Бишкеке рынки необходимо закрыть на дезинфекцию. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, дезинфекция займет несколько дней.

«Из общего числа заболевших 628 случаев зарегистрировали в Бишкеке. Есть необходимость закрыть Орто-Сайский и другие рынки на дезинфекцию. В мэрии большой оперативный штаб создан, который сейчас разрабатывает план дальнейших действий», — сказал Нурболот Усенбаев.

Замглавы Минздрава обратился к людям пожилого возраста с просьбой соблюдать санитарные правила.

«Пожилые люди в группе риска. Когда вы посещаете ЦСМ, места массового скопления людей, базары, торговые центры, есть риск заразиться коронавирусом. Поэтому по возможности находитесь дома», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего в Кыргызстане выявили 2 тысячи 207 случаев заболевания коронавирусом. Более 70 процентов больных вылечились.