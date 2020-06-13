В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 41 человека

В Кыргызстане за сутки коронавирус выявили еще у 41 человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке COVID-19 зарегистрировали у 18 человек, в городе Оше — у шести. В Чуйской области коронавирусом заболели шесть человек, Ошской — два, Иссык-Кульской — два, Нарынской — три, Джалал-Абадской — три, Баткенской — один.

Всего в Кыргызстане выявили 2 тысячи 207 случаев заболевания коронавирусом. Более 70 процентов больных уже вылечились.