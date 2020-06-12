Жена президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом. Об этом сообщило РИА Новости с ссылкой на пресс-службу президента Украины.

По его данным, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные. Супруга находится на амбулаторном лечении.

«Где и когда именно могло произойти заражение — пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщили о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование», — говорится в сообщении.