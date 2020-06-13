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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Минтруда придумали, как помочь безработным во время распространения COVID-19

В Министерстве труда и социального развития Кыргызстана предлагают временно привлекать безработных к оплачиваемым общественным работам в период распространения вируса COVID-19. Соответствующее постановление правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечено в справке-обосновании, право на участие в оплачиваемых общественных работах получат безработные, зарегистрированные в службах занятости.

На 1 мая 2020 года на учете состояло 97,3 тысячи безработных.

«Оплачиваемые общественные работы — виды трудовой деятельности, организуемые исполнительными органами местного самоуправления и работодателями совместно со службами занятости, не требующие предварительной профессиональной подготовки, имеющие социально полезную направленность и выполняемые гражданами по направлению служб занятости», — отмечено в документе.

В ведомстве добавили, что максимальный период участия безработного в оплачиваемых общественных работах — 2 месяца. Заработная плата — 5 тысяч сомов (на уровне прожиточного минимума).

В Минтруда планируют охватить общественными работами 20 тысяч человек. Для реализации проекта потребуется 200 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155893/
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